Image: Noamad Apple Watchの高速充電に対応してるのも含めて強すぎる。Apple Watchユーザーの悩み、それは出張や旅行の際にiPhoneとは別充電ケーブルを持ち歩くことだと思いますが、その問題を解決してくれるケーブルをついに見つけちゃいました。USB-Cケーブル＋Apple Watchの充電器が一体に Image: Noamad