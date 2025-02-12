俳優のKoki,（22）、渡邊圭祐（31）、綱啓永（26）らが12日、都内で行われた、映画「女神降臨」（星野和成監督、Before 高校デビュー編は3月20日、After プロポーズ編は5月1日公開）の完成披露試写会に登壇した。この記事の写真を見る今作は、韓国発の同名のヒットWEB漫画が原作。主人公の谷川麗奈（Koki,）がさえない容姿からいじめられ、ゼロからメイクを学び、誰もが振り向く女神へ大変身を遂げる姿が描かれる。Koki,は出演が決