宝酒造は、アルコール分3%なのにお酒の満足感(＝飲みごたえ)が楽しめるチューハイ“タカラ「発酵蒸留サワー」”の商品名にサブネームを追加し“タカラ「発酵蒸留サワー」〜平日の3%〜”に変更。さらに、パッケージデザインをリニューアルして、4月8日に全国で発売すると発表した。タカラ「発酵蒸留サワー」〜平日の3%〜今回のリニューアルでは、“アルコール分3%で甘くなく、お酒の満足感が楽しめる、平日にぴったりなチューハイ”