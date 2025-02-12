バスケットボールのBリーグは12日、2026年スタートの最上位カテゴリー「Bリーグ・プレミア（Bプレミア）」で戦力均衡のために導入する「サラリーキャップ（選手の報酬総額の上限）」に関し、上限を超過したクラブには降格など三つの制裁を科すと発表した。上限は8億円で、超過クラブは翌々シーズン終了後に新2部「Bリーグ・ワン（Bワン）」に降格させる。加えて翌シーズンの勝率計算で勝ち数15を差し引き、超過金額の5倍の制裁