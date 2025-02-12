中国国営中央テレビは12日、韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領の弾劾審判について伝える記事を掲載した。記事によると、韓国憲法裁判所は11日、尹大統領の弾劾審判の第7回弁論を開いた。証人として、李祥敏（イ・サンミン）前行政安全相、申源苾（シン・ウォンシク）大統領府国家安保室長、前国家情報院第3次長、中央選挙管理委員会事務総長の計4人が出廷した。記事は「証人の身元から見て取れるのは、焦点が、尹氏が