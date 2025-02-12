行列に並ぶ人々のお目当ては白ご飯。コメの価格が高騰するなか、食べ放題に殺到です。【画像】白ご飯食べ放題のお店一番人気の豚の角煮定食■“白ご飯”食べ放題に客殺到！口いっぱいに頬張りたくなる炊き立てのご飯。ここは都内にある「ご飯が主役」のお店。おひつに入れて提供されるご飯はおかわり自由。店員「お待たせしました。おかわりです」埼玉から「ごはんが大好きなんです。白米が本当。2回くらいおかわりできそ