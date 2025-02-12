【モデルプレス＝2025/02/12】モデルの鈴木えみが2月12日、都内で行われた映画「女神降臨 Before 高校デビュー編／After プロポーズ編」（3月20日／5月1日公開）の完成披露試写会に出席。約20年ぶりに映画出演を決めた理由を明かした。【写真】鈴木えみ、大胆胸元開き衣装姿◆Koki,主演「女神降臨」原作は、2018年から「LINEマンガ」で連載された韓国発のヒットWEBマンガ「女神降臨」（yaongyi著）。日本中のZ世代の心を掴んだ本作