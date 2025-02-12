ＮＨＫは１２日、日米首脳会談に関連する国際放送の英語ニュースを１０日にインターネット配信した際、中国語の字幕の一部で、沖縄県の「尖閣諸島」を「釣魚島」（同諸島の中国名）と表示したと発表した。グーグルのＡＩ（人工知能）翻訳機能を活用した即時の自動翻訳が誤ったことが原因。ＮＨＫは中国語を含めた９言語・１０種類の多言語字幕サービスを同日付で終了した。ＮＨＫによると、１０日のニュースで首脳会談に対する