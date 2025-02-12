巨人のドラフト３位・荒巻悠内野手＝上武大＝が１２日、阿部監督による過酷ティー打撃を体験した。指揮官がトスを上げ、大股開きで低めの球を打ったり、打ち終わりの姿勢でキープしたりする”阿部式ティー”を実施。絶叫しながらマスコットバットでやりきった。期待のスラッガー候補は「ありがたいです。身になりました」と汗をぬぐった。最後まで力強いスイングを続けたドラ３を阿部監督は評価。「日本一厳しい上武大を出て