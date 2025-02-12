岐阜県との境にある活火山「焼岳」について地元松本市がシェルターなどの避難施設の設置を進めることになりました。12日開かれた焼岳の火山防災協議会で報告されたものです。これまで水蒸気噴火を繰り返してきた焼岳。ちょうど30年前の1995年2月11日には、山頂から南東におよそ3キロの場所で水蒸気爆発が発生、当時、安房トンネルの建設工事にあたっていた作業員4人が死亡しました。最近では2022年5月に噴火警戒レベルが2に