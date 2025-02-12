俳優・モデルのKoki，（22）が12日、東京・TOHOシネマズ六本木で主演映画「女神降臨Before高校デビュー編」（3月20日公開、星野和成監督）の完成披露試写会に出席した。18年からLINEマンガで連載され、世界10カ国で累計64億ビューとヒットした韓国のウェブ漫画を映画化。2部作連続公開で前編が3月20日、後編「女神降臨Afterプロポーズ編」は5月1日に公開される。Koki，は誰もが憧れる“女神”として完璧な学校生活を送りな