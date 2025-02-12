生活クラブ事業連合生活協同組合連合会（以下、生活クラブ）は、食品添加物の表記についての理解を深めるべく、「食品パッケージを裏返して原材料や食品添加物をチェックしてみる」という行動を呼びかける、「／Oneflipアクション」を2月10日から開始した。2015年に施行された食品表示法（完全施行は2020年4月1日）では、「食品の原材料と添加物を明確に区別して表示すること」が義務付けられ、原材料名の中にある「／（スラッシュ