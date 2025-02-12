定年後は自由な時間が増える分、「交際費が増えがち」という方もいるでしょう。現役時代とは異なり定年後は収入が減るため、無理のない範囲での支出管理が重要になります。毎月の交際費により出費が増えると、生活が圧迫される可能性もあるため、注意が必要です。 そこで本記事では、定年後の交際費の適正額や収入減に備えた支出の管理方法、交際費をおさえつつ楽しむ工夫について詳しく解説します。老後の生活を無理なく充実