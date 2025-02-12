Hana Plan(ハナ プラン)が展開する、温活系ニットランジェリーブランド｢nainen(ナイネン)｣では、ラゾーナ川崎にてポップアップストアを開催いたします。2月14日(金)から2月24日(月)までの期間限定で、2階 LAZONA＋(プラス)にポップアップストアが登場。豪華な購入特典も登場するので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。 ナイネンがラゾーナ川崎に期間限定で登場 温活系ニットランジェリーブラ