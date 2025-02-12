東京ディズニーシーは、4月8日（火）から年間を通じて、ダッフィー＆フレンズが東京ディズニーリゾートに登場してから20週年を迎えることを記念したイベント「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」を開催。グッズやスペシャルメニュー、エンターテイメントなどさまざまなコンテンツで20周年をお祝いする。【写真】シャボン玉デザインかわいい！ダッフィー＆フレンズ20周年のポップコーンバケット■パークもホテル