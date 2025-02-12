中国の海洋進出が強まる中、石破首相は12日、太平洋の島しょ国パラオから来日したウィップス大統領と会談し、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた両国の緊密な連携を確認した。南太平洋の島国のパラオは、中国による太平洋への軍事的・経済的進出が強まる中、台湾との外交関係を保っている。首相官邸で行われた日本とパラオの首脳会談の冒頭、石破首相は、「パラオは地理的・歴史的・戦略的に重要なパートナーだ」と強調