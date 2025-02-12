３回表１死二塁。横浜ＤｅＮＡ・東妻が適時二塁打を放ち７点目を挙げる＝読谷◆横浜ＤｅＮＡ１６−５中日（オキハム読谷平和の森球場）「８番・左翼」でスタメン出場した東妻が２本の二塁打を含む４安打。広角に力強い打球を放ち、「基本的に中堅方向を意識し、逆方向にも安打がでたのは良かった。継続したい」と実感を込めた。ネクストバッターズサークルでは構えてからバットのグリップを大きく下げてから振る。縦にスイング