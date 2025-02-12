TOKYO FMがお届けする新ワイド番組「喋るズ」（毎週月曜〜木曜20:00〜20:55）。水曜日は見取り図・リリーとニューヨーク・嶋佐和也がパーソナリティをつとめる「リリー・嶋佐のソプラノC」。2月5日（水）の放送は、リリーが今ハマっている番組について語りました。（左から）リリー、嶋佐和也◆リリー「あいの里」に今ハマるリリー：この前、仕事でベッキーさんにお会いして、「あいの里」（Netflix）の話になったのよ。嶋佐：俺も