韓国俳優パク・ジニョン（GOT7・ジニョン）とノ・ジョンウィ共演の最新連続ドラマ『魔女-君を救うメソッド-』が、U-NEXTオリジナルとして15日より日本初・独占見放題配信される。韓国と同時スタートとなる。【写真】彼女の周りで不可解な事件が…『魔女-君を救うメソッド-』場面カットチャンネルA新土日ドラマとなる同作は、魔女と呼ばれる女性と、彼女をめぐる不運の法則を破ろうとする男性が繰り広げるミステリーラブロマン