2024年に有料配信サービス「Disney+」などで配信された、真田広之が主演とプロデュースを手がけたドラマ『SHOGUN 将軍』（以下、『SHOGUN』）。2月7日（現地時間）、米国とカナダの批評家が選出する「放送映画批評家協会賞（クリティクス・チョイス・アワード、通称・CCA）」の授賞式がおこなわれ、そこで『SHOGUN』はドラマシリーズ作品賞など、4冠を獲得した。「主演男優賞を真田さん、助演男優賞を浅野忠信さんと日本でも名