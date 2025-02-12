反ユダヤ発言でSNSアカウントを凍結されたことのあるカニエ・ウェスト。新たに、ヒトラーを称えるメッセージを送ったとして、元従業員から提訴された。また、最近X（旧ツイッター）にて反ユダヤ発言を繰り返すなどしたことを受け、Xのアカウントを凍結されたほか、所属するタレントエージェントから解雇された。【写真】＜グラミー賞＞テイラー・スウィフトからカニエ・ウェスト妻の衝撃ヌーディドレスまで注目ルックを振り返