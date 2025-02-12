県の新年度予算案が2月12日、発表されました。一般会計の総額は1兆2635億円です。長引く物価高への支援のほか、6つの重要課題が掲げられ、花角知事は「バランスよく作られた予算」としています。2025年度の一般会計の当初予算案は総額1兆2635億円で2024年度より237億円の減少です。新型コロナ関連の予算が年々減少傾向で、平常のベースに戻りつつあるということです。【花角知事】「新潟が魅力ある場所として選ばれていかな