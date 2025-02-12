Netflixが2025年に配信する注目作品を紹介するラインナップ発表会「Next on Netflix 2025」が2月12日に都内で開催され、4月23日に世界配信されることが発表された『新幹線大爆破』のトークパネルに監督の樋口真嗣とエグゼクティブ・プロデューサーの佐藤善宏（Netflix）が登壇した。 参考：Netflix映画『新幹線大爆破』4月23日世界配信へ車掌に扮した草磲剛の場面写真も 1975年に公開された佐藤純