南海トラフ地震が発生した際、被災地を支援する自治体について「即時応援県」として事前に指定することが決まりました。静岡県の主な「即時応援県」は富山県に決まり、2025年4月から運用を始める方針です。 【写真を見る】静岡県の主な応援県は富山県に 南海トラフ地震発生時の『即時応援県』を国が事前指定 2025年4月から運用開始 ＜総務省の担当者＞ 「それぞれの組み合わせで発災時の具体的な議論をしてくのが重要だと考えて