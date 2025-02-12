経営再建中の液晶ディスプレー大手ジャパンディスプレイ（JDI）は12日、主力の茂原工場（千葉県茂原市）を売却する方針を発表した。2026年3月をめどに生産を終了し、データセンターへの転用を見込んで売却を検討する。同社の国内工場は石川工場（石川県川北町）のみとなる。【図表】「日の丸液晶」JDI、上場から10年連続赤字株価は40分の1に生産終了に伴い、生産設備などの減損損失を含む203億円を特別損失に計上する。25年3