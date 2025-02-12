[2.12 ACLEリーグステージ第7節](日産ス)※19:00開始主審:ムード・ボニアディファード副審:アリレザ・イルドロム、ファハド・モラヴェジ<出場メンバー>[横浜F・マリノス]先発GK 19 朴一圭DF 27 松原健DF 29 ジェイソン・キニョーネスDF 39 渡邊泰基MF 2 永戸勝也MF 8 喜田拓也MF 17 井上健太MF 45 ジャン・クルードFW 10 アンデルソン・ロペスFW 11 ヤン・マテウスFW 14 植中朝日控えGK 1 ポープ・ウィリアムGK 21 飯倉大樹G