国民民主党の玉木雄一郎衆議院議員が柏崎刈羽原発を視察し、再稼働に向けて政府による地元への積極的な説明が必要との考えを示しました。 玉木議員はおととい、柏崎刈羽原発の安全対策設備などを視察。7号機では事故が発生した際に建屋内の水素の濃度を下げる設備などについて大東正樹副所長から説明を受けました。 ■玉木衆院議員 「当時の福島第一原発にはなかった？」 ■大東正樹副所長 「なかったです」 ■玉木衆院