ぼる塾・田辺智加さんが、自身の個人Youtubeチャンネルに『【とらや購入品紹介】東京ミッドタウン限定のとらやの豆皿が可愛すぎた！使って和菓子を食べるわよ！【Celvokeのリップ】』の動画をアップ。その中で愛用コスメを紹介してくれる場面がありました！【関連記事】ぼる塾・田辺智加「きらめきすごい」高級アイシャドウの使用感を語る■リップパレット動画内で登場したのはこちら！Celvoke/エクスプレッシヴ リップス EX01 税