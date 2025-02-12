「産直小麦の黒かりんとう」パルシステム連合会は2月から、オリジナル商品「産直小麦の黒かりんとう」の販売を開始した。黒糖は沖縄県伊江島産に限定し、国産のきび糖と赤糖を加え風味豊かな甘みを引き出している。小麦は、軽やかな食感を楽しめる品種「春よ恋」を厳選し、北海道の提携産地に限定した。生地には、黒ゴマと白ゴマを練り込み、まろやかでコク深い甘みが楽しめる。「産直小麦の黒かりんとう」は食べやすい中細タイプ