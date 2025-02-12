SNS投稿をきっかけに世界各国からも注目を集めるボーイズグループ、「ONE N' ONLY（ワンエン）」がRayに登場！今回は、EIKU、HAYATO、NAOYAの意外と知られていない「家族との関係」をフカボリ。個性豊かな幼少期ショットとともに彼らのルーツを探ってみました♡【ONE N' ONLY】たちのイイ男のルーツSNS投稿をきっかけに世界各国からも注目を集めるボーイズグループ、「ONE N' ONLY（ワンエン）」。今回は、そんな今をときめく