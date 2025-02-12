大相撲春場所の開催を知らせる「御免札」に手を添える伊勢ノ海親方（右から2人目）＝12日、エディオンアリーナ大阪大相撲春場所（3月9日初日）の開催を知らせる「御免札」が12日、会場となるエディオンアリーナ大阪（大阪市浪速区）に設置された。入場券は既に15日間完売の盛況で、春場所担当部長の伊勢ノ海親方（元幕内北勝鬨）は「地元、近畿出身の力士も大勢いる。活躍してお客さんを沸かせてほしい」と話した。新横綱に昇