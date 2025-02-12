¡Ö´ØÅìÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡¦£Ç£±¡×¡Ê£±£²Æü¡¢¸ÍÅÄ¡ËÍ½ÁªÁ´¥ì¡¼¥¹¤¬½ªÎ»¡£ÅÚ²°ÃÒÂ§¡Ê£´£°¡Ë¡á·²ÇÏ¡¦£¹£·´ü¡¦£Á£±¡á¤¬¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ½àÍ¥£±£²£Ò£±¹æÄú¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»Ð¤ÎÅÚ²°ÀéÌÀ¡Ê£´£²¡Ë¡á·²ÇÏ¡¦£¹£²´ü¡¦£Á£±¡á¤â£¶°Ì¤ÇÍ½ÁªÄÌ²á¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯½àÍ¥£±£²£Ò¤Î£²¹æÄú¤Ç½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ê¡¢»ÐÄï¤ÎÂÐÀï¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£ÅÚ²°ÃÒ¤Ï¡Ö²ó¤Ã¤¿¸å¤Î²¡¤·¤È¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¥¿¡¼¥ó¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¡£¿­¤Ó¤Ï¤¤¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤ä¤é¤ì¤ë¤±¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê