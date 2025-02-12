神奈川県警本部神奈川県横須賀市で2024年9月、乗用車でオートバイに衝突し、男性＝当時（22）＝を死亡させたとして、県警は12日、自動車運転処罰法違反（過失致死）容疑で、米海軍横須賀基地に所属するジェイデン・エドウィン・ラノス米兵（22）を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。書類送検容疑は、24年9月18日午後6時40分ごろ、同市小川町で、右折禁止の国道16号の交差点を右折しようとした際、直進してきたオー