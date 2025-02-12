¥è¥Ã¥¯¥â¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯2·î15Æü¤«¤é½Õ¸ÂÄê¡Ö¥É¥¥¡¼¥Ö¥ë ¥·¥ç¥³¥é ¥ª¥¥ ¥µ¥¯¥é¡×¤òÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢12Æü¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª²Ö¸«µ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤ª²Û»Ò½Õ¸ÂÄê¡Ö¥É¥¥¡¼¥Ö¥ë ¥·¥ç¥³¥é ¥ª¥¥ ¥µ¥¯¥é¡×¤Ï¡¢ºù¹á¤ë¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¡¼¤ÇºùÉ÷Ì£¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡¢¤Ï¤é¤ê¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¤¯¤Á¤É¤±¤¬ÆÃÄ¹¤Î°ìÉÊ¡££²·î15Æü¤«¤é¤ÎÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢12Æü¤«¤é¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÀè¹ÔÈÎ