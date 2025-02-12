Netflixラインナップ紹介イベント「Next on Netflix 2025」にて、恋愛リアリティショー『オフライン ラブ』、佐久間宣行プロデュース『罵倒村』ほか、2025年アンスクリプテッド作品のラインナップが発表された。【動画】スマホもパソコンもない恋愛って？『オフライン ラブ』予告編2月18日世界独占配信のNetflixリアリティシリーズ『オフライン ラブ』は、『ボーイフレンド』『あいの里』シリーズなど、数々の話題作を生み出