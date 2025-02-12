名門ロサンゼルス・レイカーズに移籍したルカ・ドンチッチが早くもユタ・ジャズ戦で新天地デビューした。この試合、ドンチッチはバスケットボール界のスーパースター、レブロン・ジェームズや日本代表の八村塁、オースティン・リーブス、ジャクソン・ヘイズとともにスターティング・ファイブに名を連ね、出場23分33秒で14得点4アシスト5リバウンドの成績を残した。またレイカーズは、得点とアシストにおいて安定感のあるドンチッチ