Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¡ÊANA¡Ë¤Ï¡¢¹ßÀã¤ä¶¯É÷¤ËÈ¼¤¦°­Å·¸õ¤Î¤¿¤á¡¢2·î13ÆüÈ¯ÃåÊØ¤Ç¹Ò¶õ·ô¤ÎÆÃÊÌÂÐ±þ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£12Æü¸á¸å4»þ¸½ºß¡¢ÆÃÊÌÂÐ±þ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»¥ËÚ/ÀéºÐ¡¦ÀÄ¿¹¡¦Âç´ÛÇ½Âå¡¦½©ÅÄ¡¦¾±Æâ¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëÁ´ÊØ¤È¡¢¿·³ã¡¦Ç½ÅÐ¡¦ÉÙ»³¡¦¾®¾¾¤ò¸áÁ°Ãæ¤ËÈ¯Ãå¤¹¤ëÊØ¡£ÂÐ¾ÝÊØ¤Î¹Ò¶õ·ô¤ÏÃÙ±ä¤ä·ç¹Ò¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤ÇÊØ¤ÎÊÑ¹¹¡¦¿¶ÂØ¡¦Ê§¤¤Ìá¤·¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯ÌæÊÌ¡¦½÷ËþÊÌ¡¦¶üÏ©¤ÇÀã¡¢º¬¼¼ÃæÉ¸ÄÅ¡¦ÀçÂæ¡¦Ê¡Åç¡¦È¬¾æÅç¡¦