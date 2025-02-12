トリー バーチ(TORY BURCH)の2025年春夏コレクションから、「Tモノグラム」の新作バッグが登場。2025年2月5日(水)より発売。アイコンバッグ「Tモノグラム」にパウダーブルーデニムの新作トリー バーチの「Tモノグラム」は、ペンシルベニアダッチキルトに着想を得たクラシカルなモノグラムパターンが特徴のアイコンバッグコレクション。2025年春夏は、爽やかなパウダーブルーのデニムを纏ってお目見えする。デニムは、繊細なパウダ