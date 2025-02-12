日本製鉄による米鉄鋼大手ＵＳスチールの買収計画を巡り、米国での交渉を担当する森高弘副会長が１２日、米国へ出発した。先週の日米首脳会談でトランプ米大統領は日鉄幹部と近く面会する考えを明らかにしており、森氏は米国で事前の調整を行うとみられる。森氏は、首脳会談での合意内容の確認や、情報収集を進める模様だ。日鉄からは橋本英二会長も後日渡米し、トランプ氏と面会する方向だ。買収計画を巡っては、バイデン前