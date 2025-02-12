¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/12¡Û½÷Í¥¤ÎÀî±ÉÍûÆà¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀî±ÉÍûÆà¡¢¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¤«¤éÈþµÓµ±¤¯¢¡Àî±ÉÍûÆà¡¢30ºÐ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤òÊó¹ð¡Ö30ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ±Æü30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿Àî±É¡£¡Ö³Ú¤·¤¯¼«Í³¤Ë·ò¹¯¤ËÀ¸¤­¤Æ¤¤¤¯¤¾¡Á¡ª¡×¤ÈÊúÉé¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹ ¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÎÉ¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤­¤ë