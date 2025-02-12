¤¤¤Þ¤Î¹ñ²ñ¤Î¾ÇÅÀ¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤­¤ç¤¦¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊµÄÏÀ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÅÞÆâ¤Ç¤Ï»¿ÈÝ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àè¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å³«¤«¤ì¤¿¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¡×¤ò¤á¤°¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î²ñ¹ç¡£¼«Ì±ÅÞ°©Âô°ìÏº ½°±¡µÄ°÷¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤é¤·¤¤½ÏµÄ¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î²æ¤¬ÅÞ¤ÎÅÞ°÷¤ÎÊý¡¹¤Î¶¦´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¡×¤Ï¡¢É×ÉØ¤¬Ë¾¤á¤Ð¡¢·ëº§Á°¤ÎÀ«¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë