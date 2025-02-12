¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤¬12Æü¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¤òÎ©¤Á¾å¤²¹ñÀ¯¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£12Ê¿ÏÂÅÞ ¥Ç¥ô¥£¡¦¥¹¥«¥ë¥ÎÂåÉ½¡Ê85¡Ë¡§¤³¤³¤Ë12¡Ê¥ï¥ó¥Ë¥ã¥ó¡ËÊ¿ÏÂÅÞÀßÎ©¤òÀë¸À¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿ô»ú¤Î¡Ö12¡×¤ò¡Ö¥ï¥ó¥Ë¥ã¥ó¡×¤ÈÆÉ¤à12Ê¿ÏÂÅÞ¡£85ºÐ¤Î¥Ç¥ô¥£É×¿Í¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£2025Ç¯²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢12¤ÎÀ¯ºö¤ò·Ç¤²¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â¸¤¤ÎÆù¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅ¹¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¡£¸¤Ç­¤Î¿©ÍÑ¶Ø»ß¤ÎË¡À©²½¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£12Ê¿ÏÂÅÞ ¥Ç¥ô¥£¡¦¥¹