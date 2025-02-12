東京時間17:42現在 香港ハンセン指数 21857.92（+563.06+2.64%） 中国上海総合指数 3346.39（+28.33+0.85%） 台湾加権指数 23289.75（-94.30-0.40%） 韓国総合株価指数 2548.39（+9.34+0.37%） 豪ＡＳＸ２００指数 8535.26（+51.26+0.60%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76113.94（-179.66-0.24%） １２日のアジア株は総じて上昇。中国の新興ＡＩ企業ディープシークの台