´Ú¹ñ¹ñËÉ¾Ê¤Ï11Æü¡¢¹ñ²ñ¤Ø¤ÎÊó¹ð¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤ËËÌÄ«Á¯¤¬200ÌçÍ¾¤ê¤ÎÄ¹¼ÍÄøË¤¤äÁêÅöÎÌ¤ÎÃÆÌô¤Ê¤É¤ò¶¡Í¿¤·¤¿¤È¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤«¤éÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊICBM¡Ë¤ä¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£Ä¹¼ÍÄøË¤¤Î¶¡Í¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¤Î¿½¸»苾¡Ê¥·¥ó¥¦¥©¥ó¥·¥¯¡Ë¹ñ²È°ÂÊÝ¼¼Ä¹¤¬ºòÇ¯11·î¡¢¡Ö150¡Á160Ìç°Ê¾å¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ËÄÉ²Ã¤Ç