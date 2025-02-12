»°½Å¸©Æâ¤Î»äÎ©³Ø¹»¤ÎÎÀ¤Ç10Âå¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢49ºÐ¤Î¶µ°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»äÎ©³Ø¹»¤ÎÎÀ¤Ç10ÂåÀ¸ÅÌ¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ùµ¿¤¤ 49ºÐ¶µ°÷¤òÂáÊá ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤ÇÈ¯³Ð ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§ »°½Å ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Ë½»¤à¶µ°÷¡¦¹âÌÚ¿¿À¶ÍÆµ¿¼Ô49ºÐ¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹âÌÚÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯9·î¶ÐÌ³¤¹¤ë³Ø¹»¤Î³ØÀ¸ÎÀ¤Ç¡¢10Âå¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿ÉÔÆ±°ÕÀ­¸òÅù¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹