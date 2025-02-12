斉藤和義が、2024年9月27日から11月9日までに全国10箇所、全15公演を久しぶりの3ピースバンドで開催したライブハウスツアー＜斉藤和義ライブツアー2024 “青春58きっぷ”〜Trio de Pon〜＞のツアーファイナルのZepp Hanada公演を収録したライブ作品を3月26日にリリースする。3ピース編成のメンバー（Vo. Gt. 斉藤和義/Dr. 玉田豊夢/Ba. 隅倉弘至）でのツアーは2018年に開催した25周年ライブのアフターパーティーライブを同メンバー