■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値＜外為市場＞ ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円 午後５時現在 153.66／153.70 1.0374／1.0377 159.45／159.46 ＮＹ午後５時 152.48／152.50 1.0360／1.0363 157.99／158.02 午後５時のドル／円は、前日ＮＹ午後５時と比べてドル高／円安の