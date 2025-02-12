¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆü»Þµ×¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¤Î¼«Âð¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥¸¤ÏÄäÇÈ¤·¤í¡×¤Ê¤É¤ÈÍî½ñ¤­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï´ïÊªÂ»²õ»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢11Æü¸áÁ°10»þ²á¤®¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆü»Þµ×¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¤Î¼«Âð¤Ç¡¢¡ÖÊÉ¤ËÍî½ñ¤­¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤ÎÃËÀ­¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íî½ñ¤­¤Ï²È¤Î³°ÊÉ¤Î2¥«½ê¤Ë¤¢¤ê¡¢²«¿§¤¤¥¹¥×¥ì¡¼ÅÉÎÁ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡Ö¥Õ¥¸¤ÏÄäÇÈ¤·¤í¡×¤Ê¤É¤ÈÆÉ¤ß¼è¤ì¤ëÊ¸»ú¤¬½ñ¤«