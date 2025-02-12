Àã¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÄ®»Ô¤Ç¤Ï11Æü¡¢75ºÐ¤Î½÷À­¤¬¼«Âð¤Î¸®Àè¤ÇÀã¤ËËä¤â¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿²°º¬¤«¤éÍî¤Á¤¿Àã¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ïº£·î9Æü¤«¤éÍîÀã¤Ê¤ÉÂçÀã¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ4¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅòËÜæÆÂÀµ­¼Ô¡Ö»ä¤Î¿ÈÄ¹¤¬182¥»¥ó¥Á¤¢¤ê¤½¤ì¤ËÇ÷¤ë¹â¤µ¤ÎÀã¤ÎÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀã¤ÎÊÉ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë½÷À­¤Î½»Âð¤¬¤¢¤ê¼êÁ°Â¦¤ËÀã¤¬Íî¤Á¤Æ½÷À­¤¬Ëä¤â¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×½»Âð¤Î1³¬¤Î