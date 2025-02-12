¹Ò¶õµ¡¤Î2³¬·ú¤ÆºÂÀÊ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëChaise Longue¤Ï¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹¤È½é´üÃÊ³¬¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Chaise Longue¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç2021Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡£2023Ç¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥°¤Ç¸ø³«¤·¤¿¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤Î¥â¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢²£3ÀÊ¤Ç¾å²¼¸ß¤¤°ã¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥¤¥É¥Ü¥Ç¥£µ¡¤ÎÃæ±ûÎó¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¡¢Á´ÀÊ¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢²¼ÃÊ¤Ë¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¤òÈ÷¤¨¤ë